Длинный рубль погубил Тимощука. Олимпийский чемпион презирает предателя

Беленюк презирает Тимощука / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион Жан Беленюк остается в Киеве и служит народу Украины в стенах Верховной Рады. Депутат полноценно исполняет свои обязанности в тяжелое для страны время, а также помогает людям в освобожденных регионах Украины. Не забывает Беленюк говорить о поведении спортивных личностях, в частности о Президенте НОК Сергее Бубке.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

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Жан Беленюк рассказал о личной жизни / Фото: Скриншот из YouTube

Новой жертвой критики олимпийского чемпиона Токио-2020 стал экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук. Игрок, а нынче тренер питерского Зенита, продолжает свою деятельность в России. Тимощук до сих пор умалчивает о происходящем в Украине.

Анатолий Тимощук на тренировке Зенита / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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Предательские поступки Тимощука не оставили в покое и Жана Беленюка, который высказал свое мнение о поведении экс-сборника.

"Думаю, приезд в Украину после его поведения будет максимально некомфортным, возможно, он не собирается приезжать. Тимощук сделал выбор. Длинный рубль ему дороже, чем уважение и почтение на родине", – пояснил Жан Беленюк.

Российские спортсмены продолжают показывать истинное фашистское лицо. Нацистский жест оставил без команды юного гонщика из страны-агрессора.