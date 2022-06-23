Динамовский Кинг-Конг набил патриотическую татуировку (фото)

Денис Бойко сделал татуировку с трезубцем / Фото: Коллаж: Сегодня

Столичный клуб одним из первых начал подготовку к новому сезону. Уже 19 июля Динамо Мирчи Луческу сыграет в квалификации Лиги чемпионов с турецким Фенербахче.

Подготовился к началу сезона и второй вратарь "бело-синих". Денис Бойко по прозвищу Кинг-Конг набил на ноге патриотическую татуировку – тризуб с вышиванкой в красно-черных цветах.

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Фотографию с новой татуировкой Денис выложил на своей странице Instagram.

"Слава України", – подписал Бойко свою публикацию.

Отметим, что Денис Бойко наносит на свое тело татуировки только к знаковым событиям. В прошлом году он украсил ногу большой буквой "Д" – символом киевского Динамо.

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Денис Бойко и его татуировки / Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что киевский клуб договорился о спарринге с французским Лионом. Киевляне сыграют с семикратным чемпионом Лиги 1 двумя составами 12 июля.