Динамовский Кинг-Конг набил патриотическую татуировку (фото)

Денис Бойко сделал татуировку с трезубцем / Фото: Коллаж: Сегодня
Столичный клуб одним из первых начал подготовку к новому сезону. Уже 19 июля Динамо Мирчи Луческу сыграет в квалификации Лиги чемпионов с турецким Фенербахче.
Подготовился к началу сезона и второй вратарь "бело-синих". Денис Бойко по прозвищу Кинг-Конг набил на ноге патриотическую татуировку – тризуб с вышиванкой в красно-черных цветах.
Фотографию с новой татуировкой Денис выложил на своей странице Instagram.
"Слава України", – подписал Бойко свою публикацию.
Отметим, что Денис Бойко наносит на свое тело татуировки только к знаковым событиям. В прошлом году он украсил ногу большой буквой "Д" – символом киевского Динамо.
Ранее мы сообщали, что киевский клуб договорился о спарринге с французским Лионом. Киевляне сыграют с семикратным чемпионом Лиги 1 двумя составами 12 июля.