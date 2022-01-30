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Динамо за одну секунду осталось без двух нападающих

Андрей Трофимов
30 января, 21:55
В одночасье на официальном сайте киевского клуба появилась информация об уходе двух форвардов – Владислава Супряги и Эрика Рамиреса

Супряга и Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Победитель молодежного ЧМ-2019 Владислав Супряга до завершения сезона 2021/2022 будет выступать за итальянскую Сампдорию на правах аренды.

При этом Сампдория получила право выкупа контракта 21-летнего игрока у Динамо летом, по окончании срока аренды.

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Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Венесуэльский же форвард Динамо Эрик Рамирес на правах аренды до лета будет играть за Спортинг Хихон, выступающий во втором дивизионе Испании.

У испанского клуба также есть опция выкупа контракта игрока.

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Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо пожелало Супряге "стать основным игроком Сампдории и реализовать свой потенциал", а Рамиресу – "удачи и результативной игры на полях Испании".

По неофициальным данным, за аренду Супряги Динамо получит 500 тысяч евро, а за аренду Рамиреса – вдвое меньше. При этом выкупить Супрягу Сампдория сможет за 7,5 млн евро.

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КТО БУДЕТ ЗАБИВАТЬ ЗА ДИНАМО

Супряга и Рамирес оказались не нужны Мирче Луческу. В составе киевлян остаются три номинальных нападающих – арендованный белорус Шкурин, возвращающийся в строй после травмы Беседин и набирающий форму после проблем с сердцем Кулач. Ну и не будем забывать об универсальном солдате Гармаше – палочке-выручалочке Динамо.

Денис Гармаш стал в Динамо нападающим / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"