Динамо вновь перенесло отъезд игроков в сборную Украины. В чем причина?

Мирча Луческу и Александр Петраков пришли к договоренности

В начале июня сборная Украины по футболу проведет поединок плей-офф в отборе на ЧМ-2022 против Шотландии. Встреча перенесена на лето из-за войны против России.

Из-за агрессии остановлен и чемпионат Украины, поэтому игроки сборной получили возможность заранее собраться и подготовиться к матчу. Главный тренер команды Александр Петраков запланировал начало сбора на 29 апреля, однако возникли нюансы.

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Шахтер попросил отсрочку на отправку игроков до 2 мая, чтобы сыграть благотворительный поединок против Хайдука (1 мая). Динамо же и вовсе собиралось не отпускать своих футболистов до 23 мая, однако позже президент клуба все же нашел компромисс с УАФ.

Было договорено, что игроки киевлян прибудут 3 мая, однако, как сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, дата вновь перенесена.

По его информации, Мирча Луческу и Александр Петраков договорились о прибытии динамовцев 5 мая. Причиной также является благотворительный поединок, поскольку 4 мая Динамо сразится с Базелем.

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Также тренеры сошлись на том, что в игре против швейцарцев сборники отыграют лишь по тайму, чтобы прибыть в расположение сборной в хороших кондициях. А уже 6 мая национальная команда запланировала свой первый спарринг.

Напомним, что матч Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Победитель этой пары 5 июня сразится с Уэльсом в Кардиффе, где и определится участник ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Соперниками Украины могут стать Англия, США и Иран.