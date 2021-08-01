Динамо – Верес: где и когда смотреть стартовый матч киевлян в УПЛ

Юрий Вирт с Вересом постарается отобрать очки у чемпиона Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Официальный сайт НК "Верес"

Матч второго тура чемпионата Украины 2021/2022 между Динамо и Вересом начнется в 19:30 по киевскому времени. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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Где смотреть матч Динамо – Верес? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале 2+2, а также на сервисе OLL.TV (в подписке). Кроме того, онлайн-трансляция матча Динамо – Верес пройдет у нас на сайте.

Если Верес уже успел сыграть матч в новом сезоне, то Динамо пропускало первый тур из-за переноса поединка с Минаем. Подопечные Луческу активно провели трансферную компанию летом. Команду пополнили Денис Антюх, Владислав Кулач, Илья Шкурин и Эрик Рамирес.

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Как и Динамо, Верес выиграл свой чемпионат Украины в прошлом сезоне. Коллектив из Ровно стал победителем Первой лиги и вернулся в УПЛ спустя три года. В первом туре сезона 2021/2022 команда Юрия Вирта сумела не проиграть дома Колосу (0:0).

Прогноз букмекеров. По их мнению, однозначным фаворитом встречи является Динамо. Коэффициент на триумф команды Луческу выглядит совсем символическим – 1.17. На ничью выставлен коэффициент 6.90, на победу гостей – аж 20.00. Более того, букмекеры не сильно верят даже в гол команды Вирта (2.63).

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