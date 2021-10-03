Динамо – Шахтер: прямая видеотрансляция матча

Де Дзерби и Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
"Украинское Классико" начнется в 19:30 в воскресенье, 3 октября. Онлайн Динамо Шахтер с видео голов доступен на нашем сайте.
Динамо – Шахтер: где смотреть матч
Вашему вниманию - видеотрансляция поединка украинских грандов.
Кроме этого, мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!
Отметим, что накануне в матче юношеских составов U19 Шахтер обыграл Динамо 2:0. При этом комментатор Динамо по ошибке обрадовался голу Шахтера.
Читайте также:
- Разгрома не избежать: легенда сборной Украины вынес приговор Динамо
- Будет пенальти и удаление? Букмекеры назвали фаворита дерби между Динамо и Шахтером
- Матч Динамо – Шахтер начнется с минуты молчания: в чем причина
- Интересный вопрос: легенда Шахтера намекнул на судейский заговор в пользу Динамо
- Если судья будет давать играть: легенда Динамо ждет бескомпромиссный матч с Шахтером
- Защитник Динамо вернулся, проведя 14 месяцев вне игры