Динамо – Шахтер: прямая видеотрансляция матча

Де Дзерби и Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Украинское Классико" начнется в 19:30 в воскресенье, 3 октября. Онлайн Динамо Шахтер с видео голов доступен на нашем сайте.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч

Реклама

Вашему вниманию - видеотрансляция поединка украинских грандов.

Реклама

Кроме этого, мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!

Отметим, что накануне в матче юношеских составов U19 Шахтер обыграл Динамо 2:0. При этом комментатор Динамо по ошибке обрадовался голу Шахтера.