3 октября 14:00
Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
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Колос --
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Десна --
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Динамо – Шахтер: прямая видеотрансляция матча

Андрей Трофимов
3 октября, 17:36
Смотрите в прямом эфире поединок десятого тура чемпионата Украины на НСК "Олимпийский", в котором киевское Динамо принимает донецкий Шахтер

Де Дзерби и Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Украинское Классико" начнется в 19:30 в воскресенье, 3 октября. Онлайн Динамо Шахтер с видео голов доступен на нашем сайте.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч

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Вашему вниманию - видеотрансляция поединка украинских грандов.

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Кроме этого, мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!

Отметим, что накануне в матче юношеских составов U19 Шахтер обыграл Динамо 2:0. При этом комментатор Динамо по ошибке обрадовался голу Шахтера.

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