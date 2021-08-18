Аутсайдер ликует: Динамо сенсационно потеряло первые очки

Ингулец - Динамо / Фото: официальный сайт УПЛ

Киевское Динамо потеряло первые баллы в чемпионате Премьер-лиги. На родном стадионе имени Валерия Лобановского "бело-синие" расписали ничью с Ингульцом из Петрового.

Команды встретились в четвертом туре УПЛ

Подопечные Мирчи Луческу только на 72 минуте матча смогли распечатать ворота Шуста, после подачи Караваева мяч от защитника номинальных хозяев влетел в нижний угол.

Ингулец сразу же отыгрался, Коваленко справа в штрафной Динамо получил мяч от Асмелаша и вколотил его в ближнюю девятку.

Киевляне упустили возможность возглавить турнирную таблицу и сохранили за собой вторую ступеньку. Ингулец набрал первое очко в чемпионате, но остался на 16 позиции.

Ингулец – Динамо – 1:1

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Голы: Илья Коваленко, 76 – Михаил Шишка, автогол, 72

Ингулец: Шуст, Салем, Запорожец, Шарай (Головкин, 85), Полегенько, Шарай, Бартулович (Коваленко, 69), Козак (Асмелаш, 69), Ситало (Гопей, 69), Шышка (Поспелов, 90+3), Опанасенко, Ковалев

Динамо: Бущан, Караваев (Кендзера, 80), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 80), Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 63), Гармаш (Вербич, 63)