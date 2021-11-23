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4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Динамо разносит всех! Юношеская команда одолела Баварию под первым снегом в Киеве

Александр Трикиша
23 ноября, 18:13
Динамо U-19 обыграло сверстников из Баварии в пятом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА и гарантировала себе выход в плей-офф турнира

Юноши Динамо обыграли Баварию / Фото: Коллаж: Сегодня

Юные киевляне открыли счет уже на седьмой минуте, когда отличился Александр Яцик. Кстати, он перед этим попал в заявку первой команды на матч против Черноморца, но на поле не выходил.

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Следующего забитого гола зрителям пришлось ждать больше часа. В середине второго тайма Владимир Бражко реализовал пенальти и удвоил преимущество Динамо.

К тому моменту поле стадиона Динамо полностью засыпало снегом. Арбитру даже пришлось поменять мяч на оранжевый.

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В концовке поединка Бавария сократила отставание до минимума, но спасти поединок не сумела. К слову, это был первый гол немецкой команды в турнире.

Киевляне уже гарантировали себе путевку в плей-офф, но еще не известно, с какого места. В последнем туре Динамо нужно не проиграть Бенфике, чтобы весной сыграть сразу в 1/8 финала. Вторая команда группы выходит в 1/16 финала.

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