Динамо разносит всех! Юношеская команда одолела Баварию под первым снегом в Киеве

Юноши Динамо обыграли Баварию / Фото: Коллаж: Сегодня

Юные киевляне открыли счет уже на седьмой минуте, когда отличился Александр Яцик. Кстати, он перед этим попал в заявку первой команды на матч против Черноморца, но на поле не выходил.

Читайте также: Динамо – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Реклама

Следующего забитого гола зрителям пришлось ждать больше часа. В середине второго тайма Владимир Бражко реализовал пенальти и удвоил преимущество Динамо.

К тому моменту поле стадиона Динамо полностью засыпало снегом. Арбитру даже пришлось поменять мяч на оранжевый.

Реклама

В концовке поединка Бавария сократила отставание до минимума, но спасти поединок не сумела. К слову, это был первый гол немецкой команды в турнире.

Киевляне уже гарантировали себе путевку в плей-офф, но еще не известно, с какого места. В последнем туре Динамо нужно не проиграть Бенфике, чтобы весной сыграть сразу в 1/8 финала. Вторая команда группы выходит в 1/16 финала.