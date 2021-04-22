Динамо приглашали в Суперлигу, но Суркис считает ее основателей киллерами

Бывший президент киевского клуба Григорий Суркис вспомнил, как киевлян приглашали в G-14, но он отказался и сейчас тоже негативно отнесся к проекту

Громкий проект футбольной Суперлиги оглушительно провалился. Создатели элитного турнира пытались заручиться поддержкой и более скромных клубов, но в итоге у них ничего не вышло. Свое мнение о соревновании высказал и экс-президент киевского Динамо. В частности, Григорий Суркис поведал, что его клуб тоже мог войти в компанию грандов.

Ранее братья Суркисы едва не продали Динамо российскому миллиардеру.

В комментарии Football Hub Суркис-старший рассказал:

"Я не один год наблюдал попытки, начиная с 90-х годов, создать нечто подобное. К примеру, в группу G-14 в мою бытность президентом приглашали киевское Динамо. Мы эту идею сразу на корню не поддержали. Она нарушает принципы и справедливости, и солидарности, на которых построен весь мировой и европейский футбол: равный доступ к соревнованиям всех его участников. Эта группа клубов, Суперлига, убивает надежду на равные возможности. Они – киллеры футбола!.. Все это выглядит как шантаж дюжины клубов, а их проект не имеет перспективы. Он должен был поставить преграду, чтобы члены исполкома УЕФА не вынесли на конгресс утверждение нового формата Лиги чемпионов".

На днях Динамо выбило миллионы евро за игрока, о котором уже все забыли.

Смотрите, как Динамо обыграло Агробизнес в Кубке Украины: