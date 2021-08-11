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Динамо – Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Анатолий Дерека
11 августа, 09:00
Победитель УПЛ проведет перенесенный матч чемпионата и в случае победы обгонит в таблице Шахтер

Евгений Селезнев и компания попробуют остановить Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду состоится перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины. В Киеве Динамо примет ужгородский Минай. Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский. Начало поединка – 19:30.

Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА ДИНАМО – МИНАЙ

Обе команды пока не теряли очки в чемпионате Украины, однако и сыграли они не все поединки. Динамо сумело уверенно одолеть во втором туре Верес (4:0), а в воскресенье обыграло в гостях Зарю (2:1).

Минай же пока провел лишь один матч, ведь помимо игры с Динамо УПЛ перенесла еще и дуэль закарпатцев с Колосом из-за участия команды Костышина в Лиге Конференций. В своей пока единственной игре сезона Минай вырвал победу у Александрии.

Победа в отчетном матче поможет команде Кобина догнать Динамо и Шахтер в таблице. В свою очередь успех команды Луческу гарантирует киевлянам первую строчку в чемпионате Украины, ведь максимум в трех турах пока набирала лишь Десна.

История личных встреч. Динамо и Минай провели всего четыре очные встречи и все они завершились в пользу киевлян. В 2018 и 2020 годах столичная команда обыгрывала закарпатцев в Кубке Украины (3:1 и 2:0 соответственно). А в прошлом сезон подопечные Луческу дважды уничтожили новичка УПЛ с общим счетом 7:0.

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Прогноз букмекеров. По их мнению, Динамо является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф киевлян составляет всего 1.12, тогда как на победу Миная – 27.00. Ничья же оценена коэффициентом 8.10.

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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