Динамо – Лозанна Спорт: прямая трансляция матча (видео)

Год назад команды не выявили победителя - 1:1 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в рамках благотворительного турне Match for Peace! Stop the War! киевское Динамо сыграет товарищеский матч со швейцарским клубом Лозанна Спорт. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Ранее киевляне сыграли в ничью с Ивердоном.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЛОЗАННА СПОРТ – ДИНАМО

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Кроме того, матч можно посмотреть на телеканалах "2+2" и "Динамо Київ TV".

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Клуб Лозанна Спорт основан в 1896 году.

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Чемпион Швейцарии (7): 1912/13, 1931/32, 1934/35, 1935/36, 1943/44, 1950/51, 1964/65

Обладатель Кубка Швейцарии (9): 1934/35, 1938/39, 1943/44, 1949/50, 1961/62, 1963/64, 1980/81, 1997/98, 1998/99.

Прошлый сезон команда завершила на десятом месте в швейцарской Суперлиге.

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Команды не встречались между собой на официальном уровне, зато провели спарринг на тренировочном сборе в прошлом году, готовясь к сезону. Тогда товарищеская встреча завершилась со счетом – 1:1.