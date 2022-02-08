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Динамо Киев – Динамо Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матча

Сергей Шаховец
8 февраля, 12:55
Сегодня киевское Динамо проведет товарищеский поединок в рамках подготовки ко второй части сезона. Соперником киевлян станет грузинский клуб Динамо Тбилиси

Динамо сыграет с одноклубниками из Тбилиси / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Динамо Тбилиси начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна в плеере ниже.

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Это будет пятый спарринг на втором тренировочном сборе для Динамо. Как киевляне играли в Турции ранее:

Лучшими бомбардирами киевлян в зимнее межсезонье являются Виталий Буяльский и бразилец Витиньо, которые забили по 4 гола.

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Соперник киевлян в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата Грузии, который проводится за схемой весна-осень.

На сборе в Турции грузины уже провело три контрольных матча: с украинским ФК Львов (ничья 0:0), сербским Напредаком (ничья 1:1) и болгарским Лудогорцем (поражение 0:1).

Тренирует команду известный в прошлом футболист Кахабер Цхададзе. В своей игровой карьере Цхададзе успел поиграть за титулованные Манчестер Сити и Айнтрахт.

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В составе тбилисского Динамо выступает украинский легионер Станислав Беленький, хорошо известный нашим болельщикам по выступлениям в донецком Олимпике и молодежной сборной Украины.

Динамовцев Киева и Тбилиси связывают давние трансферные отношения. В системах обоих клубов уже после обретения независимости нашими странами играли Кахабер Каладзе, Лука Лочошвили, Александр Амисулашвили, Кахабер Аладашвили.

В чемпионатах СССР команды провели между собой 96 матчей. +33=35-29, разница мячей 132:128 в пользу киевлян.

В кубке СССР команды провели между собой 9 матчей. +3=1-5, разница мячей 9:13 в пользу тбилисцев.