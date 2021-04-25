Динамо – Ингулец: видеотрансляция матча с чемпионством на кону

Смотрите поединок на НСК "Олимпийский", в котором киевляне могут оформить первое с 2016 года "золото" УПЛ, за три тура до финиша став недостижимыми для Шахтера

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 25 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит матч 23-го тура Премьер-лиги Динамо – Ингулец. Начало – в 17:00. Если хозяева побеждают, то гарантируют себе первое за пять лет чемпионство Украины. Онлайн Динамо – Ингулец доступен на нашем сайте.

ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – ИНГУЛЕЦ

Отметим, что в матче первого круга этих команд, который состоялся в ноябре в Кропивницком, Динамо оказалось сильнее Ингульца – 2:0. Мячи у киевлян тогда забили Гармаш и Шапаренко.

Добавим, что за несколько дней до сегодняшнего матча босс соперников киевлян Александр Поворознюк чудом не пострадал от взрыва гранаты в Петрово. При этом погиб находившийся в одной комнате с ним бизнесмен.