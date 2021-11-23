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4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Динамо – Бавария: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша
23 ноября, 20:57
Динамо встречалось с Баварией в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию видео голов матча и самые яркие моменты

Динамо и Бавария встречались в 5 туре / Фото: REUTERS

Поединок прошел в НСК "Олимпийский". Мы проводили онлайн Динамо – Бавария с подробным описанием всех событий матча.

Бавария открыла счет ужена 13-й минуте после красивого удара Роберта Левандовского через себя в падении.

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Киевляне могли сравнять счет после того, как игрок Баварии едва не срезал мяч в собственные ворота, но тогда немцев спасла штанга.

Затем главный арбитр встречи Халил Мелер из Турции не решился назначить пенальти после фола против Буяльского.

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А практически сразу после этого Бавария забила второй гол – Кингсли Коман пробил точно в дальнюю девятку ворот Бущана.

В перерыве Мирча Луческу провел ряд замен, что дало свой результат – Денис Гармаш завершил красивую комбинацию и забил первый гол киевлян в текущей Лиге чемпионов.

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К сожалению, этого не хватило, чтобы зацепиться за очки. Динамо снова проиграло и теперь остается надежда только на поражение Бенфики. Только в этом случае киевляне сохранят шанс на выход в Лигу Европы.

Напомним, что незадолго до начала поединка в Киеве начался снегопад, засыпавший поле "Олимпийского". Еще на разминке было видно, что немцам не очень комфортно играть в таких условиях.