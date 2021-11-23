Динамо – Бавария: список трансляций матча Лиги чемпионов

Ретро-афиша к матчу Динамо - Бавария на новый лад / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Прямая трансляция матча Динамо – Бавария в виде текстового онлайна доступна на нашем сайте, а также поединок можно смотреть на ТВ и в интернете.
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Бавария выиграла все предыдущие матчи в группе и уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира.
А вот у Динамо только один балл. Чтобы рассчитывать на евровесну киевлянам необходимо обязательно выигрывать и надеяться, что Бенфика сегодня вечером уступит Барселоне.
Где смотреть матч
- Megogo
- DAZN
- Матч! Футбол 2
- Stan Sport
- Eleven Sports 3 Portugal
- TV 2 Play
- Nova Sport 3
- Movistar+
- beIN Sports 2 Thailand
- BT Sport 3
- Exxen
- MAX Sport 4
Кадровые проблемы
Бавария приехала в Киев в ослабленном составе. Юлиан Нагельсман привез в Киев всего 18 игроков, из них три вратаря. Хотя по правилам в заявку могут быть включены 23 футболиста.
Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Майкл Куисанс отправились на карантин после консультации с врачами. Они контактировали с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.
Ранее на карантин был отправлен самый дорогой футболист Баварии Йозуа Киммих, который отказался вакцинироваться.
Два защитника мюнхенцев, Никлас Зюле и Йосип Станишич, заразились COVID-19 ранее и также пропустят матч в Киеве.
Как команды готовились к поединку
Котировки букмекеров
Баварию, несмотря на кадровые проблемы, аналитики букмекерских контор называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.90, на победу Динамо – 9.70. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш Динамо – 10%
- ничья – 16%
- выигрыш Баварии – 74%
- наиболее вероятный счет – 0:2
Смотрите, как Динамо разгромило Черноморец перед Баварией: