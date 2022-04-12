Дикий случай из Бразилии: тренер ударил головой женщину-арбитра (видео)

Тренер не сдержал эмоций и ударил девушку / Фото: Коллаж: Сегодня

В матче бразильского штата Эспириту-Санту произошел довольно скандальный эпизод.

Футболисты команд Деспортива Ферровиария и Нова Венеция сыграли первый тайм и собирались уходить в раздевалку. Но тут на поле выбежал главный тренер Деспортива Ферровиария.

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Рафаэль Сориано решил высказать недовольство судейством и получил вторую желтую. Это еще больше взбесило Сориано и он ударил ассистентку арбитра головой в лицо.

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Клуб сразу объявил об увольнении Сориано, а спортивный суд штата отстранил специалиста от все футбольной деятельности на 30 дней для расследования.

Что касается результата матча, что клуб Деспортива Ферровиария уступил со счетом – 1:3.

Сегодня в Лиге чемпионов два матча: