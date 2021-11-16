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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
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Дикари! Боснийцы освистали гимн Украины

Любомир Луканюк
16 ноября, 22:04
Команды встречаются на групповом этапе квалификации чемпионата мира

Боснийские фанаты на матче с Украиной / Фото: REUTERS

В Зенице стартовал отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Боснии и Украины: онлайн-трансляция идет на нашем сайте.

Традиционно встреча началась с национальных гимнов. Во время исполнения "Ще не вмерла України..." боснийские болельщики неистово свистели и гудели.

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Напомним, что сборная Боснии потеряла шансы пробиться на чемпионат мира.

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Украине надо обязательно выиграть у Боснии. Также нужно, чтобы финны в параллельной встрече в Хельсинки проиграли Франции, уже гарантировавшей себе путевку на ЧМ, или сыграли с ней вничью. Но если финны сыграют с Францией вничью, нужно, чтобы они забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.

Если же Финляндия обыграет Францию, то Украина точно пролетает мимо плей-офф, с каким бы счетом ни одолела боснийцев.