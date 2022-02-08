Дикарь какой-то: российский тренер обматерил иностранного журналиста в Пекине

Юрий Бородавко обматерил журналиста / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Иностранные журналисты обратились к Юрию Бородавко, чтобы узнать, в чем секрет успеха российских лыжников, которые уже завоевали на Олимпиаде-2022 четыре медали.

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Но в ответ журналист услышал нецензурную брань, как будто перед ним был не заслуженный тренер России, а грузчик с тремя классами образования.

"Наш секрет? У нас очень хорошая методика, футбольная. Называется "взял мяч – *** (нецензурное выражение)!" – цитирует тренера championat.com.

Напомним, в сегодняшней гонке Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте коньковым ходом, ранее Наталья Непряева и Денис Спицов стали серебряными призерами в скиатлоне, а Александр Большунов завоевал золото.

Тем не менее, победа Большунова вызвала подозрения у других участников гонки из-за уж слишком большого преимущества.

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А затем норвежские журналисты заявили, что России вообще не должно быть на Олимпиаде-2022. Только тогда не будут возникать скандалы.