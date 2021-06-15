Диего Марадону оживили в невероятном 3D-шоу – фантастическое видео

Организаторы Кубка Америки почтили память легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны. Перед стартом Аргентины на турнире на стадионе показали эффектное 3D-шоу

В Бразилии устроили 3D-шоу в память о Марадоне

Перед стартом матча Кубка Америки между Аргентиной и Чили на стадионе в Рио-де-Жанейро отдали дань уважения легендарному футболисту Диего Марадоне, ушедшему из жизни 25 ноября прошлого года.

На стадионе устроили грандиозное 3D-шоу с кадрами из жизни знаменитого нападающего. Авторы перенесли в виртуальный мир известное видео с разминки, на котором Марадона танцевал вместе с мячом под хит Live is Life. Ну и конечно жен, куда без его самого знаменитого гола.

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Напомним, что недавно Месси с командой открыли в Аргентине статую Марадоны. Все футболисты аргентинской команды приняли участие в открытии памятника легендарному футболисту перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Чили.

Тем временем, в Аргентине в убийстве Диего Марадоны обвинили семерых человек. По делу о смерти легендарного аргентинца вручили подозрение его лечащему врачу, психологу и еще пятерым людям. Марадона умер спустя несколько недель после операции на головном мозге.