Девушка лидера Шахтера поделилась кадрами горячего отдыха в Израиле

Манор Соломон и его девушка Дана / Фото: Instagram
Один из лидеров Шахтера Манор Соломон отпуск после завершения чемпионата Украины проводит у себя на родине, на юге Израиля. Местом отдыха 21-летний полузащитник и его возлюбленная Дана Вошина избрали курортный город на побережье Красного моря – Эйлат.
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Как рассказала Дана, у них сейчас плюс 37. На таком солнце у девушки уже успели покрыться румянцем щечки.
Фотографиями в бикини и вечернем платье из Эйлата девушка Манора Соломона поделилась у себя в Instagram.
Напомним, что недавно красавице Дане Вошиной, завладевшей сердцем израильского легионера "горняков" Манора Соломона, исполнился 21 год. Подарком от футболиста стала прогулка над Киевом на вертолете.
Манор Соломон и его девушка Дана / Фото: Instagram
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