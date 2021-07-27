Девушка дня на Олимпиаде: красавица с бойцовским характером Элина Свитолина

Первая ракетка Украины – одна из главных надежд сборной на Олимпийских играх . А также претендентка на звание Мисс Украина на Играх в Токио!

Элина Свитолина мечтает выиграть олимпийскую награду / Фото: Инстаграм

Сегодняшнее выступление украинской теннисистки подарило надежду украинским болельщикам на олимпийскую награду.

Одесситка Элина родилась в семье спортсменов: папа занимался борьбой, мама – мастер спорта в гребле. Родители решили приобщить дочку к спорту с четырех лет, когда она паралельно начала заниматься теннисом со своим старшим братом.

Элина Свитолина в Монако / Фото: Instagram

Элина Свитолина в откровенном образе / Фото: Instagram

Переломный момент в карьере юной теннисистки наступил в 13 лет, когда семья приняла решение переехать в Харьков, где были лучшие условия для подготовки профессиональных теннисистов.

Первый серьезный успех пришел в 15 лет, когда Свитолина стала победителем Ролан Гаррос среди юниоров в 2010 году.

Элина Свитолина радуется началу новой недели / Фото: Instagram

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Украинская спортсмена за свою карьеру выиграла 17 турниров WTA (из них 15 в одиночном разряде). Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде дважды выходила в полуфиналы на турнирах Большого шлема (2019) и пять раз в четвертьфиналы (2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Элина Свитолина / Фото: Инстаграм

"Главным матчем в карьере я считаю игру против Серены Вильямс на Олимпиаде 2016 года – именно тогда я поняла, что смогу выигрывать у топовых соперников".

Высшим достижением на Олимпийских играх был четвертьфинал в 2016 году. Сегодняшнее выступление в Токио позволило Элине повторить свой предыдущий рекорд. Теперь украинская спортсменка имеет все шансы улучшить свои достижения на Олимпийских играх.

Элина Свитолина / Фото: Инстаграм

Элина Свитолина / Фото: Инстаграм

Элина Свитолина / Фото: Инстаграм

А 16 июля этого года произошло еще одна знаменное событие в жизни первой ракетки Украины – Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Свадьба состоялась в Швейцарии.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter