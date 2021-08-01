Девушка дня на Олимпиаде-2020. Марина Бех-Романчук: все при ней, осталось допрыгнуть до золота

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм

Сегодня на Олимпийских играх в Токио синхронно выступила украинская олимпийская пара. Михаил Романчук завоевал серебряную медаль в плавании и Марина Бех-Романчук в прыжках в длину пробилась в финал соревнований. Михаил ранее уже добыл в копилку украинской сборной бронзовую награду, теперь для полного комплекта не хватает только "золота".

Украинская легкоатлетка родилась в селе Морозов Хмельницкой области в 1995 году. Еще в раннем возрасте начала заниматься спортом, отдав предпочтение прыжкам в длину. Первым серьезным достижением Марины было выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции, где она выиграла золотую медаль. Эта награда мотивировала ее к продолжению спортивной карьеры.

Участие на Олимпиаде-2016 в Рио стало знаковым событием для молодой спортсменки. Марина с первой попытки прошла квалификацию и попала в финал. Но главное – в Рио-де-Жанейро она познакомилась с пловцом Михаилом Романчуком, с которым сыграла свадьбу в сентябре 2018 года.

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На 2019 год пришелся пик спортивной формы украинской легкоатлетки: "золото" на Универсиаде в Неаполе, "серебро" на чемпионате мира в "Дохе" и две "бронзы" на Европейских играх в Минске и чемпионате Европы в помещении.

На Олимпийских играх в Токио легкоатлетка из Хмельницкого – одна из главных надежд Украины на медали. А поскольку у семейной пары уже есть "серебро" и "бронза", Марине осталось завоевать золотую медаль.

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