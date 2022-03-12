Десять золотых! Новый рекорд сборной Украины на Паралимпиаде-2022

Александра Кононова и Ирина Буй завоевали две медали в лыжных гонках / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Восьмой день Паралимпийских игр в Пекине принес Украине одну золотую и две бронзовые награды. Все они были добыты в разных классах лыжных гонок на средней дистанции вольным стилем.

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В гонке на среднюю дистанцию свободным стилем стоя (категория с поражением опорно-двигательного аппарата) на пьедестал взошли сразу две представительницы Украины.

Чемпионкой Игр стала Александра Кононова (LW8), бронзовой медалисткой – Ирина Буй (LW8).

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У мужчин, соревновавшихся в категории с нарушением зрения на дистанции 12,5 км, бронзу завоевал Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Александр Никонович).

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Всего в копилке национальной сборной Украины уже 28 наград: 10 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых на Паралимпиаде-2022. Это новый рекорд Украины в истории выступлений на Паралимпийских играх.

В медальном зачете Украина продолжает идти на втором месте перед последним соревновательным днем Паралимпиады-2022.