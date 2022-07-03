Держитесь подальше от Мордора. НХЛ спасает российских хоккеистов от армии

Игрока клуба НХЛ Ивана Федотова могут отправить на войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероломным нападением на Украину Россия показала свой звериный оскал всему миру. Теперь не могут чувствовать себя в безопасности не только жители сопредельных к РФ стран, но и ее собственные граждане.

На днях представители военной прокуратуры России задержали голкипера сборной Ивана Федотова. Формальным поводом задержания послужило "уклонение" от службы в армии 25-летнего хоккеиста.

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На самом деле в Мордоре не могут простить первому номеру сборной России уход из ЦСКА и подписание контракта с клубом НХЛ Филадельфия Флайерс. Теперь хоккеисту грозит тюрьма или служба в армии страны-агрессора.

Иван Федотов задержан сотрудниками российского военкомата / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители НХЛ отреагировали на беспредел, происходящий в России. Миннесота Уайлд обратилась к своему хоккеисту Кириллу Капризову с рекомендацией провести отпуск в США или за пределами России. Аналогичный разговор собираются провести в Вашингтон Кэпиталс, где выступают Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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Александр Овечкин / Фото: AFP

Таким образом НХЛ хочет защитить российских хоккеистов от моблизации в армии, которая воюет против Украины.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне в НХЛ играли 57 хоккеистов. Но в новом сезоне их число может возрасти.

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Ранее мы рассказывали, что в НХЛ запретили россиянам вывозить Кубок Стэнли в РФ. Причина на поверхности – Россия развязала войну против Украины.