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11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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"Деревянченко – не помеха для меня!" Адамес дерзко отозвался о украинском боксере

Сергей Шаховец
4 декабря, 17:27
Доминиканский боксер Карлос Адамес решительно настроен одержать победу на Сергеем Деревянченко, несмотря на достижения украинца

Сергей Деревянченко VS Карлос Адамес / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 5 на 6 декабря в Лос-Анджелесе состоится рейтинговый поединок трехкратного претендента на чемпионский титул в среднем весе Сергея Деревянченко и Карлоса Адамеса. Накануне схватки, доминиканский боксер поделился своими ожиданиями от встречи с украинцем.

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"Я хочу драться с лучшими боксерами, и Сергей, несомненно, один из них. Я понимаю, что многое стоит на кону, но не собираюсь убегать от этого. Я взволнован от того, что произойдет в воскресенье вечером.

Понимаю, что Деревянченко дрался с великими бойцами, но сейчас он встретится с Карлосом Адамесом, а я сильный панчер. Пожалуйста, не нужно меня недооценивать. В противном случае у него будут большие проблемы. Я считаю себя таким же великим бойцом, как и он.

Головкин vs Деревянченко – бой со спорным исходом / Фото: Getty Images

Я продемонстрирую всем, насколько я могу быть могущественным и опасным. Сергей – хороший боец, но он не станет для меня помехой. Я не считаю его непреодолимой горой. Я буду к нему готов. Он поймет, насколько я силен", – цитирует слова Адамеса Boxing News 24/7.

Фото twitter.com/ShowtimeBoxing

Напомним, Деревянченко трижды претендовал на чемпионский титул в среднем дивизионе, но каждый раз проигрывал решением судей. На пути Сергея к поясу становились Даниэль Джейкобс, Геннадий Головкин и Джермалл Чарло.

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На профи ринге у него 16 боев13 побед (10 нокаутом) и 3 поражения.

Сергей Деревянченко / Фото: Getty Images

Доминиканец Карлос Адамес, на профи-ринге провел 21 бой – 20 из них выиграл, причем 16 – нокаутом.

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Единственное поражение, в ноябре 2019 года, доминиканец потерпел от бразильца Патрика Тейшейры, которому уступил единогласным решением судей.

Адамес vs Деревянченко / Фото: Instagram