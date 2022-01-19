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Деньги перевесили: Усик рассказал, почему дрался в Москве

Андрей Трофимов
19 января, 09:57
Отказ от поединка в России в 2018 году, по словам Александра Усика, стоил бы ему огромных финансовых потерь

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

Летом 2018-го Александр Усик мог отказаться ехать в Москву на бой с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии, но тогда бы он понес большие убытки.

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Об этом украинский боксер заявил в интервью Маше Ефросининой.

"Мы могли отказаться от поединка, но мне бы пришлось заплатить очень много миллионов компенсации по контракту. Если бы я сказал, что не еду – со мной никто бы не работал. Абсолютно никто в мире не работал бы. И мне бы сказали вернуть 10 миллионов (долларов)", – заявил Усик.

Александр Усик и Мурат Гассиев / Фото: Getty Images

Напомним, тот бой с Гассиевым Усик выиграл единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в крузервейте и обладателем трофея Мохаммеда Али.

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"За 30 лет мы первые объединили пояса в крузервейте. 30 лет никто не объединял. Я поехал туда, отбоксировал, выиграл и приехал. Все", – добавил Усик.

Александр Усик / Фото: Instagram

Ранее Усик посетовал, что потерял много денег за свою позицию. Боксер уверяет, что из-за политического хейта он не может заключать в Украине многомиллионные контракты.