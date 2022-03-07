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Деньги кровью не пахнут? ФИФА старается сохранить место России на ЧМ-2022

Сергей Шаховец
7 марта, 22:39
ФИФА до сих пор не объявила решение относительно матча плей-офф с Россией, который сборная Польши должна сыграть 24 марта

Чиновники ФИФА пытаются оставить агрессора в мировом футболе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что война в Украине продолжается уже 12 дней, ФИФА до сих пор не наказала сборную России отстранением от матчей плей-офф чемпионата мира-2022.

По информации польского сайта sport.interia.pl, чиновники ФИФА делают все возможное, чтобы поединок Россия – Польша перенести на июнь. И это при том, что в Украине от российских захватчиков каждый день гибнут мирные жители.

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Напомним, ранее Польша, Чехия и Швеция прямо заявили, что ни при каких условиях не будут играть с агрессором в плей-офф за выход на ЧМ-2022 – 24 и 29 марта.

Отметим, что российское руководство на протяжении десятилетий коррумпировало высшее руководство ФИФА и УЕФА. В 2019 году Путин наградил президента ФИФА Джанни Инфантино орденом Дружбы. Видимо футбольным чиновникам из Цюриха российские деньги не пахнут кровью.

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По мнению ФИФА, преступлений России недостаточно, чтобы отлучить варваров от соревнований / Фото: Коллаж: Сегодня