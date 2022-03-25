День рождения под обстрелами. Владимиру Кличко – 46!

Владимиру Кличко - 46!

46 лет! Явно не таким хотел себе представить день рождения Владимир Кличко. Вместе с братом Виталием, мэром Киева, легенды украинского и мирового бокса продолжают защищать Украину.

"Железный Киев". Владимир и Виталий Кличко – в столице Украины / Фото: Getty Images

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Владимир Кличко ведет информационную борьбу против российских оккупантов. От начала боевых действий на территории Украины, Кличко-младший находится в столице Украины, помогая своему брату.

"Доктор Стальной Молот" снова в деле / Фото: Instagram

Профессиональная карьера Владимира Кличко началась после победы на Олимпийских игра Атланта-1996. На профи-ринге все сложилось позитивно. Владимир провел 69 боев, в которых добыл 64 победы (54 нокаутом).

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Кличко ушел из бокса и его перестали узнавать на улице / Фото: AFP

В супертяжелом весе Кличко-младший владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015). Благодаря таким достижениям Владимира Кличко в 2020 году включили в Международный зал боксерской славы.

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images

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Владимир Кличко vs Дэвид Хэй / Фото: Getty Images

Легендарный боксер до сих пор остается рекордсменом по количеству дней (4382) беспрерывного владения чемпионским поясом в супертяжелом весе. Также Владимир имеет наибольшее количество побед в боях за объединение чемпионских поясов.

Главная победа Владимира Кличко еще впереди!