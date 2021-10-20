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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Демарш Европы! Дюжина сборных выходит из ФИФА из-за чемпионата мира

Любомир Луканюк
20 октября, 13:54
С 2026 года ФИФА хочет проводить чемпионаты мира каждые два года, но против выступают ведущие лиги Европы из-за насыщенного календаря

Зато фанаты будут довольны / Фото: AFP

Международная федерация футбола разослала план-календарь всем федерациям. Где указала, что с 2026 года чемпионаты мира будут проходить раз в два года.

Реакция последовала незамедлительно. Минимум 12 национальных футбольных ассоциаций Европы уведомили УЕФА о намерении выйти из состава ФИФА. Они не хотят участвовать каждые два года в мундиалях.

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Возможный выход из ФИФА не повлияет на участие клубов и национальных команд в турнирах под эгидой УЕФА.

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С 1930 года чемпионат мира проводится каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (зимой 2022 года), а также в Канаде, Мексике и США (2026).

"Новые, обновленные или расширенные соревнования по клубному и национальному футболу как на континентальном, так и на глобальном уровне не являются решением текущих проблем игры в и без того перегруженном календаре", – говорится в заявлении Совета Европейских лиг.

Напомним, ранее против ЧМ каждые два года выступал и глава УЕФА Александер Чеферин. Чиновник считает, что проведение мирового первенства каждые два года ослабит авторитетность турнира.

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