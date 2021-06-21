Дедушка ответил? У Макгрегора загадочный синяк под глазом

Знаменитый ирландец похвастался новым дорогим костюмом, но так и не объяснил, откуда у него взялась гематома под глазом – болельщики выдвинули свои версии

Конор Макгрегор с синяком / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор озадачил своих поклонников, опубликовав в Instagram фото в дорогом костюме серого цвета. При этом под левым глазом у ирландца синяк.

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"Эй, Конор, кто это тебя так разукрасил?" – поинтересовался в комментариях один из подписчиков бойца. Но тот не ответил

Это заставило фолловеров Макгрегора гадать, выдвинув следующие версии появления синяка:

По желанию заказчика синяк набили под цвет костюма...

Может, тот дедушка, которого Конор как-то ударил за отказ выпить его виски, отомстил?

Да это еще после боя с Порье не сошло

Народ, вы вообще слышали о таком понятии, как спарринги?

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Напомним, уже в ночь с 10 на 11 июля Конор Макгрегор проведет третий бой с Дастином Порье. Поединок возглавит кард турнира UFC 264. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора.