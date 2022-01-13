Жестко! Беленюк отдал свое тело двум женщинам

Массаж для Жана Беленюка / Фото: Instagram

Единственный украинский чемпион Олимпиады в Токио Жан Беленюк все еще не решил, продолжать ли ему спортивную карьеру до Игр-2024 в Париже.

Но на всякий случай 30-летний борец-депутат продолжает держать себя в форме.

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В том числе при помощи массажных процедур.

У себя в сториз Беленюк поделился видео, как его одновременно массажируют две женщины.

"Волшебницы!" – сделал им комплимент Беленюк.

И добавил:

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"Так жестко меня давно не "мяли".

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Ранее мы писали, что конкурент Жана Беленюка за место в сборной Украины в категории 87 кг Семен Новиков сменил спортивное гражданство и перебрался под знамена Болгарии.