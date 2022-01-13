13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
13 января 22:00
Милан --
Дженоа --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Жестко! Беленюк отдал свое тело двум женщинам

Андрей Трофимов
13 января, 14:09
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе доверился волшебницам

Массаж для Жана Беленюка / Фото: Instagram

Единственный украинский чемпион Олимпиады в Токио Жан Беленюк все еще не решил, продолжать ли ему спортивную карьеру до Игр-2024 в Париже.

Но на всякий случай 30-летний борец-депутат продолжает держать себя в форме.

Реклама

В том числе при помощи массажных процедур.

У себя в сториз Беленюк поделился видео, как его одновременно массажируют две женщины.

"Волшебницы!" – сделал им комплимент Беленюк.

И добавил:

Реклама

"Так жестко меня давно не "мяли".

Реклама

Ранее мы писали, что конкурент Жана Беленюка за место в сборной Украины в категории 87 кг Семен Новиков сменил спортивное гражданство и перебрался под знамена Болгарии.