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Давайте третью! Реал опротестует результаты повторной жеребьевки Лиги чемпионов

Александр Трикиша
13 декабря, 18:26
Сегодня случился исторический момент – УЕФА пришлось повторно проводить жеребьевку Лиги чемпионов. Но некоторые участники турнира остались недовольны

Реал против повторной жеребьевки Лиги чемпионов / Фото: Getty Images, REUTERS

Мадридский Реал намерен подать протест против результатов повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Дело в том, что с первого раза в соперники Реала выпала португальская Бенфика. Но из-за сбоя системы результаты жеребьевки были признаны недействительными.

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После повторной жеребьевки соперником Реала стал уже Пари Сен-Жермен. Конечно, такой итог не устроил мадридский клуб.

В Реале утверждают, что их пара с Бенфикой выпала вполне законно, а дальнейшая ошибка, из-за которой пришлось заново проводить процедуру, состоялась уже после того, как вытянули шарики с названиями их команд.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.

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Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на Газпром Арене 28 мая 2022 года.