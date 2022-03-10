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Датские ультрас приехали в Украину мочить армию Путина

Андрей Трофимов
10 марта, 23:08
Болельщики датского футбольного клуба Брондбю воюют на стороне Украины в войне против России

Фаны Брондбю будут мстить за разрушенные города Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украине в войне с Россией помогает весь мир. Кто-то принимает беженцев, кто-то собирает гуманитарную помощь, предоставляет оружие. Но есть и добровольцы, которые готовы воевать против орков.

Так ультрас датского футбольного клуба Брондбю приехали в Киев, чтобы воевать на стороне Украины против российских оккупантов.

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Об этом в Twitter сообщил польский блогер.

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