Датские ультрас приехали в Украину мочить армию Путина

Фаны Брондбю будут мстить за разрушенные города Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Украине в войне с Россией помогает весь мир. Кто-то принимает беженцев, кто-то собирает гуманитарную помощь, предоставляет оружие. Но есть и добровольцы, которые готовы воевать против орков.
Так ультрас датского футбольного клуба Брондбю приехали в Киев, чтобы воевать на стороне Украины против российских оккупантов.
Об этом в Twitter сообщил польский блогер.
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