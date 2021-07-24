Дарья Белодед не смогла выйти в финал Олимпиады-2020, но еще сохраняет шанс на медаль

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не смогла пробиться в финал соревнований на Олимпиаде-2020 в весовой категории до 48 кг. В полуфинале она встречалась с японкой Фуна Тонаки

Дарья Белодед на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Дарья начала бой с красивого броска, но судьи не засчитали его. Затем нашей дзюдоистке выписали предупреждение (шидо). Впрочем, позже и японка получила свой "шидо". В основное время никому так и не удалось вырвать победу. А в дополнительной схватке лучше себя проявила Тонаки.

Во втором полуфинале встретятся Дистрия Красники из Косово и Уранцецег Мунхбатин из Монголии. Финальная схватка состоится сегодня в 12:30 по киевскому времени. Третье место разыграют в 12:10.

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