16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Да сколько можно?! Звезда сборной Украины третий раз заболел коронавирусом

Сергей Шаховец
16 декабря, 18:33
Украинский вратарь мадридского Реала в третий раз сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию

Андрей Лунин в третий раз заболел на COVID-19 / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

22-летний голкипер мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "сливочных".

Читайте также: Матч команды Яремчука остановили из-за нехватки игроков: как так получилось

Реклама

Андрей – не единственный игрок Реала, кто подхватил коронавирусную инфекцию.

Также в стане королевского клуба болеют Гарет Бэйл, Асенсио, Родриго, а также один из ассистентов Карло Анчелотти.

Ранее опасный вирус выявили у Луки Модрича, Марсело и работников клубной базы.

Реклама

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Из-за нехватки футболистов Реал может попросить Ла Лигу перенести ближайший матч против Кадиса, который должен состоятся 19 декабря.

Отметим, что Лунин уже третий раз болеет COVID-19. Первый раз Андрей сдал положительный ПЦР-тест в октябре 2020 года. Повторно украинский голкипер попал в лазарет в августе нынешнего года.

Реклама

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что в английской Премьер-лиге началась самая масштабная вспышка коронавируса, начиная с мая 2020 года. На данный момент COVID-19 подхватили 42 человека.