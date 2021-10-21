20 октября 22:00
Янг Бойз 1
Вильярреал 4
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 октября 22:00
Лилль 0
Севилья 0
20 октября 22:00
Челси 4
Мальме 0
20 октября 22:00
Зенит 0
Ювентус 1
20 октября 22:00
Бенфика 0
Бавария 4
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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ЦСКА София – Заря: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Сергей Шаховец
21 октября, 10:55
Поединок аутсайдеров группы С состоится в четверг, 21 октября. Начало встречи – 22:00. Вашему вниманию – список ресурсов, транслирующих эту игру

В третьем туре Лиги конференций Заря сыграет против ЦСКА Софии / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда Виктора Скрипника отправится в Софию за первыми очками в групповом турнире Лиги конференций. Начало матча в 22:00. Онлайн ЦСКА – Заря доступен на нашем сайте.

ЦСКА София – ЗАРЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Мегого
  • matchtv.ru
  • Movistar Liga de Campeones 11, Movistar+
  • Exxen
  • Viaplay Poland
  • JioTV
  • BT Sport App, BTSport.com
  • DAZN
  • MAX Sport 3

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча в Софии аналитики букмекерских контор называют местный ЦСКА. На его победу установлен коэффициент 1.97, на ничью – 3.45, на победу Зари – 4.15. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш ЦСКА – 49%
  • ничья – 28%
  • выигрыш Зари – 23%
  • наиболее вероятный счет – 1:0

Напомним, что луганская Заря в первом туре проиграла норвежскому Буде-Глимт 1:3, а во втором поединке Лиги конференций разгромно уступила Роме 0:3.

Соперник команды Виктора Скрипника – болгарский ЦСКА, в первом матче Лиги конференция проиграл Роме 1:5, а во втором туре поделил очки с Буде-Глимт – 0:0.

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После двух туров луганчане находятся на последнем месте турнирной таблицы, а болгарская команда на третьей строчке.

Отметим, что накануне матча в Софии, луганская команда с крупным счетом 1:6 проиграла донецкому Шахтеру.

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ЦСКА обыграл в чемпионате Болгарии Ботев 3:2.

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