ЦСКА София – Заря: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

В третьем туре Лиги конференций Заря сыграет против ЦСКА Софии / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда Виктора Скрипника отправится в Софию за первыми очками в групповом турнире Лиги конференций. Начало матча в 22:00. Онлайн ЦСКА – Заря доступен на нашем сайте.

ЦСКА София – ЗАРЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча в Софии аналитики букмекерских контор называют местный ЦСКА. На его победу установлен коэффициент 1.97, на ничью – 3.45, на победу Зари – 4.15. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

выигрыш ЦСКА – 49%

ничья – 28%

выигрыш Зари – 23%

наиболее вероятный счет – 1:0

Напомним, что луганская Заря в первом туре проиграла норвежскому Буде-Глимт 1:3, а во втором поединке Лиги конференций разгромно уступила Роме 0:3.

Соперник команды Виктора Скрипника – болгарский ЦСКА, в первом матче Лиги конференция проиграл Роме 1:5, а во втором туре поделил очки с Буде-Глимт – 0:0.

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После двух туров луганчане находятся на последнем месте турнирной таблицы, а болгарская команда на третьей строчке.

Отметим, что накануне матча в Софии, луганская команда с крупным счетом 1:6 проиграла донецкому Шахтеру.

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ЦСКА обыграл в чемпионате Болгарии Ботев 3:2.