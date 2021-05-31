COVID-19 изводит Аргентину: у страны отобрали Кубок Америки, который остался без хозяйки

КОНМЕБОЛ лишил Аргентину права проведения главного турнира континента вслед за Колумбией. А Копа-2021 стартует уже 13 июня

Стадион в Буэнос-Айресе / Фото: Reuters

Южноамериканская конфедерация футбола после долгих обсуждений приняла решение не проводить Кубок Америки по футболу-2021 в Аргентине. А турнир стартует уже 13 июня и продлится до 10 июля. Ранее после кровавых протестов Копа Америка забрали у Колумбии.

В КОНМЕБОЛ отметили, что текущие обстоятельства не позволяют провести соревнование в Аргентине. Причина решения не уточняется. Однако она и так понятна. В последние недели в стране наблюдается всплеск случаев инфицирования COVID-19 – более 21 000 больных за последние сутки.

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В данный момент организация рассматривает предложения других стран, заинтересованных в том, чтобы принять континентальный турнир.

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Напомним, что грядущий Кубок Америки – 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд. Он должен был пройти с 12 июня по 12 июля еще в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии. В Кубке участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.

Группа Север: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу.

Группа Юг: Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Бразилии, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла перуанцев со счетом 3:1.

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