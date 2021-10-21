Чья бронза сильнее? Букмекеры посчитали, кто наберет очки в матче ЦСКА – Заря

ЦСКА София фаворит матча с Зарей / Фото: Коллаж: Сегодня
В четверг, 21 октября, в Софии луганская Заря проведет матч 3-го тура Лиги конференций против ЦСКА София. Онлайн-трансляция матча ЦСКА – Заря есть на нашем сайте.
В прошлом сезоне обе команды завоевали бронзовые награды в своих национальных первенствах. Матч в Софии – отличная возможность сравнить силу двух медалистов – украинского и болгарского.
Кто фаворит матча?
Фаворитом матча 21 октября в Софии аналитики букмекерских контор называют местный ЦСКА. На его победу установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.40, на победу Зари – 4.10.
Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш ЦСКА – 48%
- ничья – 28%
- выигрыш Зари – 24%
Счет в матче
Самый популярный счет в матче 1:0 в пользу армейцев из Болгарии. На такой счет установлен коэффициент 6.40. Велика вероятность, что матч закончится вничью 1:1, на этот счет котировка букмекеров – 6.80.
Как соперники играли раньше
Ранее турнирные пути команд пересекались в еврокубковом сезоне 2019/20 в 3-м квалификационном раунде. Тогда по сумме двух поединков Заря с трудом прошла своего соперника: 1:0 в Запорожье и 1:1 в Софии.
Смотрите как Заря побеждала ЦСКА в 2019 году