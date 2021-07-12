Чуть не догнали похороны принцессы Дианы: финал Евро вызвал бешенный ажиотаж в Англии

Трансляцию финала чемпионата Европы на стадионе Уэмбли в Лондоне одновременно смотрело более 31 миллионов зрителей на двух ведущих телеканалах

Гарри Кейн и Джорджо Кьеллини в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

Финальный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Англии вызвал огромный интерес в Великобритании. Больше 31 миллиона англичан следили за разборками команд Манчини и Саутгейта. После 1:1 в основное и дополнительное время итальянцы выиграли Евро-2020 по пенальти – 3:2.

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Пиковое значение по просмотрам на телеканалах BBC или ITV достигло 31,1 млн человек – сообщила Daily Mail. Общая средняя аудитория – 21,8 миллиона человек. Это третье по популярности телевизионное событие в истории страны после финала чемпионата мира-1996 (32,3 млн зрителей) и похорон принцессы Дианы в сентябре 1997 года (32,1 млн зрителей).

Италия против Англии в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

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Отмечается, что на BBC в пиковый период финал Евро-2020 смотрели 25 млн зрителей, на ITV – 6,1 млн.

Ранее мы сообщали, что принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии.

Также с Апеннин пришло известие, что болельщики погибли во время празднования победы Италии.

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