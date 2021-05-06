Клуб из Закарпатья попал в скандал с подозрительными ставками. Футболисты хотели избежать неприятностей и отказались выходить на поле, но вызвали еще больший резонанс

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч 25-го тура чемпионата Украины между Минаем и Шахтером обернулся скандалом. Закарпатский клуб пытался бойкотировать встречу, но все же согласился выйти на поле и разгромно проиграл.

Что вызвало скандал?

За несколько часов до матча появилась информация о подозрительных ставках на матч Минай – Шахтер. В Instagram нашелся аккаунт с одним сообщением, где указывалось, что встреча завершится с фиксированным результатом и на него были сделаны ставки на "миллионы долларов по всему миру". Источник отмечал, что ставки делались на тотал 2,5 в первом тайме и общий тотал матча 4,5. Забегая наперед, отметим, что эти ставки не сыграли.

Какая реакция футболистов?

Минай прибыл на "Олимпийский" за 20 минут до матча и закрылся в раздевалке. Команда даже не вышла на разминку. Сообщалось, что два игрока уговаривали остальных футболистов не выходить на поле, но их имен не называли. Также не известно, чем они аргументировали свою позицию.

Вероятно, игроки испугались, что в случае поражения с необходимым результатом у них могут возникнуть серьезные проблемы в будущем, ведь за участие в договорных матчах наказывают очень жестоко. Либо не захотели быть марионетками в чужих руках и участвовать в договорняках.

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Только после уговоров делегата матча и угроз получить техническое поражение в Минае согласились выйти на поле, но начало встречи пришлось отложить на полчаса, а игроки разминались прямо в раздевалке.

А что говорит руководство Миная?

Официальной позиции руководства клуба пока не прозвучало. После встречи главный тренер команды отказался обсуждать ситуацию перед матчем. В любом случае закарпатский клуб ждут серьезные проверки от соответствующих органов, ведь такого резонансного скандала в нашем футболе давно не было. К слову, уже появились слухи, что клуб может и вовсе исчезнуть.