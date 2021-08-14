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Что подумает муж? Элина Свитолина впервые после свадьбы решилась на откровенное фото

Александр Трикиша
14 августа, 11:37
Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые после свадьбы опубликовала в соцсетях откровенное фото. Спортсменка позировала на балконе в купальнике

Элина Свитолина / Фото: Инстаграм

На Олимпийских играх в Токио Свитолина в невероятной битве завоевала бронзовую медаль, а сейчас набирается сил. Украинка показала красивое фотона балконе, где она наслаждается солнечными лучами в черном купальнике.

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Элина впервые после свадьбы решилась опубликовать в соцсетях откровенное фото. Перед замужеством теннисистка показала свое последнее фото в статусе холостячки. Казалось, больше такой Элины мы не увидим, но украинка снова радует фанатов.

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Кстати, накануне Свитолина потерпела фиаско в стартовом матче турнира в Монреале. Украинская теннисистка неудачно выступила на турнире в Канаде.

Свитолина проиграла в стартовом матче турнира в Монреале / Фото: Reuters

А перед этим Свитолина поднялась в рейтинге, хотя для WTA олимпийской бронзы Элины не существует. В обновленном рейтинге лучших теннисисток мира первая ракетка Украины Элина Свитолина сделала шаг вверх.

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