Что он несет! Усик сорвал интервью промоутера Джошуа (видео)

Эдди Хирн и Александр Усик / Фото: Twitter

С Усиком нигде не соскучишься! Даже в Эмиратах.

Прогуливаясь за кулисами боксерской конференции в Дубае, знаменитый украинец вдруг ворвался в кадр ютуб-канала iFL TV, когда интервью на камеру давал промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.

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Усик остановил интервью, сперва поздоровавшись и обнявшись с Хирном, а затем скороговоркой произнеся на камеру абсолютно невнятную речь как бы на английском, чем рассмешил промоутера Эй-Джея до коликов.

Забавный момент выложил у себя в Twitter сооснователь iFL TV Куган Кассиус.

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Напомним, ранее Усик так же незаметно, из-за спины, подкрался к Тайсону Фьюри в Нью-Йорке, где проходил бой Ломаченко – Комми.

Может, именно это так напугало Цыганского короля, что тот вычеркнул Усика из списка своих желаемых соперников в 2022 году.