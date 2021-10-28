Что кушает чемпион Усик: боксер рассказал, что было на столе после победы над Джошуа

Усик рассказал, что ел после боя с Джошуа
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как отпраздновал победу над Энтони Джошуа.
"После боя вернулся в отель. Остался в номере, попробовал уснуть, но так и пролежал без сна в кровати до самого утра. Что кушал? Куриный суп и гречку с грибами.
Даже теперь за столом, когда все наслаждаются вином, я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды", – цитирует Усика Daily Mail.
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Напомним, что в контракте на бой был прописан обязательный реванш. И теперь Усику вновь нужно будет встретиться с Джошуа. Британский боксер уже заявил, что готов приехать на бой в Украину.
С идеей провести реванш в Киеве выступил мэр столицы Виталий Кличко.
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