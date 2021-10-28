Что кушает чемпион Усик: боксер рассказал, что было на столе после победы над Джошуа

Усик рассказал, что ел после боя с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как отпраздновал победу над Энтони Джошуа.

"После боя вернулся в отель. Остался в номере, попробовал уснуть, но так и пролежал без сна в кровати до самого утра. Что кушал? Куриный суп и гречку с грибами. Даже теперь за столом, когда все наслаждаются вином, я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды", – цитирует Усика Daily Mail.

Читайте также: "Уже все решено": Усик заговорил о завершении карьеры

Реклама

Напомним, что в контракте на бой был прописан обязательный реванш. И теперь Усику вновь нужно будет встретиться с Джошуа. Британский боксер уже заявил, что готов приехать на бой в Украину.

С идеей провести реванш в Киеве выступил мэр столицы Виталий Кличко.