ЧМ-2021 по хоккею: за кого болеет Украина? Опрос

Перед стартом мирового первенства предлагаем принять участие в нашем опросе и выбрать команды, которые вы будете поддерживать

Чемпионат мира пройдет в Латвии / Фото: AFP

В пятницу, 21 мая, стартует чемпионат мира по хоккею. За главный трофей ведут борьбу 16 команд. Фавориты у букмекеров: Канада – 3.90, Россия – 4.00, Швеция – 5.00, Финляндия – 6.00, США – 8.50, Чехия – 9.00...

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К сожалению, сборная Украины не выступает в топ-дивизионе, но это не значит, что наши болельщики не будут следить за хоккейным первенством.

А какую команду вы будете поддерживать на ЧМ-2021? Принимайте участие в нашем голосовании. Выбрать можно несколько команд.

За кого болеете на ЧМ-2021 по хоккею? Беларусь Великобритания Германия Дания Италия Латвия Норвегия Россия Словакия Финляндия Чехия Швейцария Швеция Канада США Казахстан

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Кстати, а насколько хорошо вы знаете историю хоккея? Ответы вы получите, когда пройдете наш супертест.