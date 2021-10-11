10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Четвертый раз подряд! Невероятная стабильность украинки в UFC

Любомир Луканюк
11 октября, 14:41
За полтора года Марина Мороз отменила четыре своих боя. На этот раз украинка не сможет встретиться с Луаной Каролиной 16 октября

Марина Мороз / Фото: Instagram

Украинская спортсменка Марина Мороз снялась с поединка с Луаной Каролиной, который должен был состояться 16 октября на UFC Vegas 40. Вместо Мороз на бой с бразильянкой выйдет американка Сиджара Юбэнкс.

Читайте також: Украинка из UFC сцепилась с военным из РФ из-за бюста

Реклама

Отметим, украинка отказывается от поединка в UFC уже в четвертый раз подряд.

Последний бой Мороз провела 14 марта 2020 года, когда победила Майру Буэно Силву. С тех пор Марина снималась с боев, которые были запланированы на 5 сентября, 5 декабря 2020 года, а также на 5 июня 2021 года. И вот новый случай. Причина пока не сообщается.

Судя по постам в Instagram, Марина сейчас находится в Орландо, где проходит конкурс бодибилдеров Мистер Олимпия.

Реклама

Читайте также: Украинская красотка в изумительном бикини отдыхает в Майами

Реклама

Свою карьеру в UFC в 2015 году Марина Мороз, по прозвищу Железная леди, начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 29-летней Мороз 10 побед, но есть и три поражения.

Читайте также:

Реклама