Четвертый раз подряд! Невероятная стабильность украинки в UFC

Марина Мороз / Фото: Instagram

Украинская спортсменка Марина Мороз снялась с поединка с Луаной Каролиной, который должен был состояться 16 октября на UFC Vegas 40. Вместо Мороз на бой с бразильянкой выйдет американка Сиджара Юбэнкс.

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Отметим, украинка отказывается от поединка в UFC уже в четвертый раз подряд.

Последний бой Мороз провела 14 марта 2020 года, когда победила Майру Буэно Силву. С тех пор Марина снималась с боев, которые были запланированы на 5 сентября, 5 декабря 2020 года, а также на 5 июня 2021 года. И вот новый случай. Причина пока не сообщается.

Судя по постам в Instagram, Марина сейчас находится в Орландо, где проходит конкурс бодибилдеров Мистер Олимпия.

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Свою карьеру в UFC в 2015 году Марина Мороз, по прозвищу Железная леди, начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 29-летней Мороз 10 побед, но есть и три поражения.