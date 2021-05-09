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"Честность – это продукт, который не портится". Ринат Ахметов &ndash; о будущем Дарио Срны

9 мая, 22:14

Андрей Трофимов

Президент Шахтера признался, что однажды хорват может стать тренером "горняков", но в ближайшем будущем на него другие планы

Дарио Срна

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна однажды может стать главным тренером "горняков". Об этом заявил президент Шахтера Ринат Ахметов во время интервью программе "Великий Футбол".

- Есть ли, возможно в будущем, такой вариант, что Шахтер возглавит Дарио Срна?
- Конечно, почему нет? Все возможно. Именно на этом этапе у нас немного другие идеи. А Дарио молодой.

- А сам Дарио хотел бы попробовать себя тренером?
- Я на эту тему с ним не разговаривал. Я думаю, что у вас была возможность поговорить и он вам честно скажет. Он очень чистый и откровенный парень. Он всегда скажет. И поверьте на слово – у него ума больше, чем амбиций. Он точно понимает, что он легенда Шахтера. Он сделал для Шахтера очень-очень много. И еще очень-очень много сделает. И он точно не возьмет на себя то, с чем не справится. Поэтому вы не думайте, что я сказал: "Дарио Срна, я хочу, чтобы завтра ты был главным тренером". Я ему пожелал удачи или позора? Если он с этим справится – значит, он будет великим тренером, а если он не справится – значит, он скажет: "Президент, вы меня пригласили и мне было неудобно вам отказать, а в итоге я встретился с тем, с чем не хотел бы встречаться".

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Поэтому Дарио – это супер ответственный человек, Шахтер в его сердце навсегда. Он очень много сделал и продолжает делать. И я хочу сказать, что в своем качестве он принесет еще очень много пользы для Шахтера. Он помогает мне сегодня. Я с Дарио практически каждый день на связи и каждый день он честен. И не так, что мне говорит "хорошо", а Каштру говорит "плохо". Он имеет мужество говорить честно. А все-таки честность – это продукт, который не портится.

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Источник: Канал Футбол

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