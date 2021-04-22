Чертовски хороша: украинская звезда кровавых боев в соблазнительной позе

Украинский боец UFC Марина Мороз в перерывах между тренировками в США позирует в перчатках и коротеньком топе, восхищая своих фанатов

Марина Мороз / Фото: Instagram

Единственная украинка в самой престижной лиге смешанных единоборств UFC Марина Мороз готовится к следующему бою против Манон Фиоро по прозвищу "Зверь". Поединок против француженки пройдет 5 июня в Лас-Вегасе. Но и о своей мужской аудитории Марина не забывает, публикуя в Instagram соблазнительные фото.

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"Проклятие! Чертовски хороша", – отреагировали поклонники Мороз на фото в топе, шортах и перчатках.

Недавно украинка угодила в скандал с фото на своей страничке. Спортсменка, проживающая в Майами, в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из фолловеров в комментариях назвал Марину "проституткой". А вскоре фото и вовсе исчезло со странички Мороз – соцсеть расценила его как неприличное.

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Марина Мороз / Фото: Instagram

Позже, однако, Мороз вернула скандальную фотографию на свою страницу в Instagram, заявив: "Я опубликовала ее снова. А исчезла она потому, что хейтеры подали жалобу. И это – на фото в купальнике, представляете?".

Отметим, что в смешанных единоборствах в активе украинки 10 побед при трех поражениях.

Ранее единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать.

Марина Мороз – о трудностях весовой категории Видео: Сегодня|Спорт