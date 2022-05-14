Чемпионы Дефлимпиады-2021 призвали мир спасти защитников Мариуполя

Дефлимпийская сборная Украины по баскетболу призвала мир спасти защитников Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские спортсмены продолжают триумфальное выступление на Дефлимпиаде-2021, которая проходит в Бразилии. Двенадцатый день соревнований принес украинцам 13 наград, в том числе 5 золотых. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла историческое золото на Дефлимпийских играх-2021. В финальном поединке украинцы разгромили сборную США 91:66, нанеся ей единственное поражение в турнире.

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На пути в финал наши баскетболисты одолели Литву (93:48), Бразилию (92:45), Грецию (89:41), Венесуэлу (88:53) и Тайвань (81:35). В четвертьфинале деклассировали Аргентину (88:50), а в полуфинале победили Венесуэлу (82:72).

Эта победа стала первой в истории Украины за все годы участия в Дефлимпиадах в этом виде спорта!

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После матча команда выступила с призывом остановить войну в Украине и спасти находящихся в окружении защитников Мариуполя. На одном из сине-желтых флагов, которые держали украинские баскетболисты, было написано "Save Azovstal" ("Спасите "Азовсталь").

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Напомним, сборная Украины продолжает уверенно лидировать в медальном зачеты Дефлимпиады-2021. На счету наших спортсменов 129 медалей – 56 золотых, 37 серебряных и 36 бронзовых. Следом за украинцами идут команды США и Японии.

Дефлимпийские игры продляться в Бразилии до 15 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены с нарушением слуха. Всего будет разыграно 209 комплектов наград.