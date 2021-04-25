Чемпионка мира бесплатно опубликовала интимные фото, которые продает на сайте для взрослых

/ Фото: Instagram
Чемпионка мира по джиу-джитсу Патрисия Фонтес отмечает первую годовщину своей деятельности на сайте для взрослых, где спортсменка продает интимные фото всем желающим. По такому случаю девушка совершенно бесплатно опубликовала несколько своих пикантных фото в полупрозрачном белье.
"Это был год, когда я навсегда изменила свою жизнь. Я вижу мир по-другому, и мир тоже может видеть меня другой", – поделилась эмоциями девушка под фото в Instagram.
Еще фото Патрисии Фонтес:
Читайте также:
- Подала себя по кусочкам! Словацкая спортсменка похвасталась своими прелестями
- Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фото
- Такой бюст не спрячешь! Жаркое фото волейболистки из горячего источника
- Волейболистка опубликовала новую серию горячих фото в купальнике
- Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-"горняка" Тайсона
Новости на эту же тему:Подала себя по кусочкам! Словацкая спортсменка похвасталась своими прелестями Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фото Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легенды Такой бюст не спрячешь! Жаркое фото волейболистки из горячего источника