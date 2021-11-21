Чемпионат ОАЭ – не его уровень: Ребров решил найти новую работу

Сергей Ребров / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"
Нынешний контракт Сергея Реброва с Аль-Айном будет действовать до лета 2022 года. По окончании чемпионата 47-летний специалист не планирует оставаться в ОАЭ, сообщает Матч ТВ.
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По данным источника, у Реброва недавно было 5-6 хороших предложений, но на данный момент он ни с кем не ведет переговоры.
Тем временем Аль-Айн уже занялся поисками тренера на новый сезон.
Отметим, что после десяти сыгранных матчей Аль-Айн уверенно лидирует в чемпионате ОАЭ с отрывом от ближайшего преследователя в семь очков.
Также мы сообщали, что Сергей Ребров третий раз подряд признавался лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ.
Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.
В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, который после победы над Боснией избавился от приставки "исполняющий обязанности" и подписал соглашение до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира в Катаре.