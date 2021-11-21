21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Аталанта --
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Зенит --
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Чемпионат ОАЭ – не его уровень: Ребров решил найти новую работу

Сергей Шаховец
21 ноября, 16:41
Украинский наставник клуба Аль-Айн не собирается долго задерживаться в Эмиратах

Сергей Ребров / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Нынешний контракт Сергея Реброва с Аль-Айном будет действовать до лета 2022 года. По окончании чемпионата 47-летний специалист не планирует оставаться в ОАЭ, сообщает Матч ТВ.

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По данным источника, у Реброва недавно было 5-6 хороших предложений, но на данный момент он ни с кем не ведет переговоры.

Ребров удачно начал работу с Аль-Айном / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Тем временем Аль-Айн уже занялся поисками тренера на новый сезон.

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Отметим, что после десяти сыгранных матчей Аль-Айн уверенно лидирует в чемпионате ОАЭ с отрывом от ближайшего преследователя в семь очков.

Также мы сообщали, что Сергей Ребров третий раз подряд признавался лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ.

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Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.

В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, который после победы над Боснией избавился от приставки "исполняющий обязанности" и подписал соглашение до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира в Катаре.

Александр Петраков и Сергей Ребров / Фото: Коллаж: Сегодня